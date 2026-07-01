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AGENDA · Rémalard en Perche

Swan LOY en concert Rémalard Rémalard en Perche

samedi 25 juillet 2026 · Rémalard · Rémalard en Perche

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Rémalard
Adresse
23 Rue de l'Église
Ville
61110 Rémalard en Perche
Département
Orne
Tarif

Rémalard en Perche

Swan LOY en concert

Rémalard 23 Rue de l’Église Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:30:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Envie d’une belle soirée d’été sous le signe de la convivialité et de la bonne musique ? Rejoignez-nous au Grenier à Vins pour un concert de Swan LOY !

​Venez vibrer au rythme des plus belles chansons françaises, un verre de vin à la main, dans l’ambiance chaleureuse de notre cave-bar à vins.

Pratique au Grenier à Vins 23 rue de l’Église à Rémalard Réservation conseillée au 06 18 47 78 23 Entrée libre.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.   .

Rémalard 23 Rue de l’Église Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 6 18 47 78 23 

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English : Swan LOY en concert

L’événement Swan LOY en concert Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-07-10 par OT CdC Coeur du Perche

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