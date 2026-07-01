Swan LOY en concert Rémalard Rémalard en Perche

Informations pratiques

Rémalard en Perche

Swan LOY en concert

Rémalard 23 Rue de l’Église Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Envie d’une belle soirée d’été sous le signe de la convivialité et de la bonne musique ? Rejoignez-nous au Grenier à Vins pour un concert de Swan LOY !

​Venez vibrer au rythme des plus belles chansons françaises, un verre de vin à la main, dans l’ambiance chaleureuse de notre cave-bar à vins.

Pratique au Grenier à Vins 23 rue de l’Église à Rémalard Réservation conseillée au 06 18 47 78 23 Entrée libre.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .

Rémalard 23 Rue de l’Église Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 6 18 47 78 23

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English : Swan LOY en concert

L’événement Swan LOY en concert Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-07-10 par OT CdC Coeur du Perche