Swan LOY en concert Rémalard Rémalard en Perche
samedi 25 juillet 2026 · Rémalard · Rémalard en Perche
Informations pratiques
Rémalard en Perche
Swan LOY en concert
Rémalard 23 Rue de l’Église Rémalard en Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Envie d’une belle soirée d’été sous le signe de la convivialité et de la bonne musique ? Rejoignez-nous au Grenier à Vins pour un concert de Swan LOY !
Venez vibrer au rythme des plus belles chansons françaises, un verre de vin à la main, dans l’ambiance chaleureuse de notre cave-bar à vins.
Pratique au Grenier à Vins 23 rue de l’Église à Rémalard Réservation conseillée au 06 18 47 78 23 Entrée libre.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .
Rémalard 23 Rue de l’Église Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 6 18 47 78 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Swan LOY en concert
L’événement Swan LOY en concert Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-07-10 par OT CdC Coeur du Perche
À voir aussi à Rémalard en Perche (Orne)
- Trio JLT Concept Rémalard Rémalard en Perche 17 juillet 2026
- Atelier olfactif Bellou-sur-Huisne Rémalard en Perche 18 juillet 2026
- Sortie pédestre Par monts et par vaux autour de la grotte de la Mansonnière Église de Bellou-sur-Huisne. Rémalard en Perche 21 juillet 2026
- Ouverture du jardin de la Petite Rochelle Rémalard Rémalard en Perche 25 juillet 2026
- Visite guidée de Rémalard Bellou-sur-Huisne Rémalard en Perche 25 juillet 2026