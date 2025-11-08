Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Ouverture du Manoir de Boiscorde Rémalard Rémalard en Perche

Rémalard Manoir de Boiscorde Rémalard en Perche Orne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-13 10:00:00
fin : 2026-08-21 16:00:00

Date(s) :
2026-07-13

Ce manoir, inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, comprend plusieurs corps de bâtiments des XVe et du XVIe siècles.

La visite des extérieurs est libre et gratuite tous les jours de 10h à 16h. La visite guidée de l’intérieur est sur demande et payante.   .

Rémalard Manoir de Boiscorde Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie   manoirdeboiscorde@gmail.com

English : Ouverture du Manoir de Boiscorde

