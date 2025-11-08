Ouverture du Manoir de Boiscorde Rémalard Rémalard en Perche
Ce manoir, inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, comprend plusieurs corps de bâtiments des XVe et du XVIe siècles.
La visite des extérieurs est libre et gratuite tous les jours de 10h à 16h. La visite guidée de l’intérieur est sur demande et payante. .
Rémalard Manoir de Boiscorde Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie manoirdeboiscorde@gmail.com
