Ouverture du Manoir de Boiscorde Rémalard Rémalard en Perche

Ouverture du Manoir de Boiscorde

Rémalard Manoir de Boiscorde Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-13 10:00:00

fin : 2026-08-21 16:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Ce manoir, inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, comprend plusieurs corps de bâtiments des XVe et du XVIe siècles.

La visite des extérieurs est libre et gratuite tous les jours de 10h à 16h. La visite guidée de l’intérieur est sur demande et payante. .

Rémalard Manoir de Boiscorde Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie manoirdeboiscorde@gmail.com

English : Ouverture du Manoir de Boiscorde

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ouverture du Manoir de Boiscorde Rémalard en Perche a été mis à jour le 2025-11-08 par OT CdC Coeur du Perche