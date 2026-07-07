Sortie plage à marée basse Aquarium marin de Trégastel Trégastel
vendredi 17 juillet 2026 · Aquarium marin de Trégastel · Trégastel
Informations pratiques
Trégastel
Sortie plage à marée basse
Aquarium marin de Trégastel 37 Boulevard du Coz Pors Trégastel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 15:30:00
fin : 2026-08-03 17:30:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-08-03 2026-08-14 2026-10-28
Partez à la découverte des animaux qui peuplent la plage à marée basse ! L’occasion également d’en apprendre plus sur le phénomène des marées.
2 heures de découvertes de la faune et de la flore sur l’estran de la presqu’île Renote.
Bottes ou chaussures adaptées.
A partir de 5 ans.
Réservation obligatoire par téléphone. Rendez-vous à l’Aquarium 30 minutes avant le début de la sortie afin de régler sur place l’activité, puis rendez-vous à la presqu’île Renote. .
Aquarium marin de Trégastel 37 Boulevard du Coz Pors Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 23 48 58
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English :
L’événement Sortie plage à marée basse Trégastel a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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