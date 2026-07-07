Sortie plage à marée basse Aquarium marin de Trégastel Trégastel

Informations pratiques

Trégastel

Sortie plage à marée basse

Aquarium marin de Trégastel 37 Boulevard du Coz Pors Trégastel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 15:30:00

fin : 2026-08-03 17:30:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-03 2026-08-14 2026-10-28

Partez à la découverte des animaux qui peuplent la plage à marée basse ! L’occasion également d’en apprendre plus sur le phénomène des marées.

2 heures de découvertes de la faune et de la flore sur l’estran de la presqu’île Renote.

Bottes ou chaussures adaptées.

A partir de 5 ans.

Réservation obligatoire par téléphone. Rendez-vous à l’Aquarium 30 minutes avant le début de la sortie afin de régler sur place l’activité, puis rendez-vous à la presqu’île Renote. .

Aquarium marin de Trégastel 37 Boulevard du Coz Pors Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 23 48 58

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English :

L’événement Sortie plage à marée basse Trégastel a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose