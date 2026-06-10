Cardeilhac

SORTIE REPTILES

MAISON DE L’ARBORETUM Cardeilhac Haute-Garonne

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

3.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-07-10 12:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Devenez incollable sur les reptiles !

Sortie pour adultes et enfants dès 6 ans.

Intervenant Eloy Sanchez, éthologue

Sur inscription en ligne ou par téléphone. 3.5 .

MAISON DE L’ARBORETUM Cardeilhac 31350 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Become an expert on reptiles!

L’événement SORTIE REPTILES Cardeilhac a été mis à jour le 2026-06-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE