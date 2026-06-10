SORTIE REPTILES Cardeilhac
SORTIE REPTILES Cardeilhac vendredi 10 juillet 2026.
Cardeilhac
SORTIE REPTILES
MAISON DE L’ARBORETUM Cardeilhac Haute-Garonne
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
3.5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-10 12:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Devenez incollable sur les reptiles !
Sortie pour adultes et enfants dès 6 ans.
Intervenant Eloy Sanchez, éthologue
Sur inscription en ligne ou par téléphone. 3.5 .
MAISON DE L’ARBORETUM Cardeilhac 31350 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Become an expert on reptiles!
L’événement SORTIE REPTILES Cardeilhac a été mis à jour le 2026-06-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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