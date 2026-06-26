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Sortie Spectacle historique au château de Saint-Fargeau avec les Estivades en Forterre Courson-les-Carrières

Sortie Spectacle historique au château de Saint-Fargeau avec les Estivades en Forterre Courson-les-Carrières samedi 18 juillet 2026.

Adresse
Place de la mairie
Ville
89560 Courson-les-Carrières
Département
Yonne
Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Courson-les-Carrières

Sortie Spectacle historique au château de Saint-Fargeau avec les Estivades en Forterre

Place de la mairie Courson-les-Carrières Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:30:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Sortie spectacle historique au château de Saint-Fargeau avec les Estivades en Forterre.
Départ de Courson-les-Carrières place de la mairie à 19h.
Départ de Ouanne place Jean Goutte Toquet à 19h15.
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, adulte participation 18€. Réservation au plus tard le 7 juillet auprès de Monique au 06.82.16.92.61, paiement à la réservation.   .

Place de la mairie Courson-les-Carrières 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 16 92 61  mairie@saint-fargeau.fr

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English : Sortie Spectacle historique au château de Saint-Fargeau avec les Estivades en Forterre

L’événement Sortie Spectacle historique au château de Saint-Fargeau avec les Estivades en Forterre Courson-les-Carrières a été mis à jour le 2026-06-26 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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