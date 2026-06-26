Sortie Spectacle historique au château de Saint-Fargeau avec les Estivades en Forterre Courson-les-Carrières
Sortie Spectacle historique au château de Saint-Fargeau avec les Estivades en Forterre Courson-les-Carrières samedi 18 juillet 2026.
Courson-les-Carrières
Sortie Spectacle historique au château de Saint-Fargeau avec les Estivades en Forterre
Place de la mairie Courson-les-Carrières Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Sortie spectacle historique au château de Saint-Fargeau avec les Estivades en Forterre.
Départ de Courson-les-Carrières place de la mairie à 19h.
Départ de Ouanne place Jean Goutte Toquet à 19h15.
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, adulte participation 18€. Réservation au plus tard le 7 juillet auprès de Monique au 06.82.16.92.61, paiement à la réservation. .
Place de la mairie Courson-les-Carrières 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 16 92 61 mairie@saint-fargeau.fr
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English : Sortie Spectacle historique au château de Saint-Fargeau avec les Estivades en Forterre
L’événement Sortie Spectacle historique au château de Saint-Fargeau avec les Estivades en Forterre Courson-les-Carrières a été mis à jour le 2026-06-26 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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