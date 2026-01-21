Sortie spéléologie Arbecey

Sortie spéléologie Arbecey jeudi 27 août 2026.

Arbecey Haute-Saône

Début : 2026-08-27 13:30:00
fin : 2026-08-27 16:30:00

2026-08-27

Venez vous initier à la spéléologie au gouffre d’Arbecey avec Jean-Marc Rias, spéléologue confirmé, qui vous fera découvrir le réseau du Chaland. Ce site exceptionnel en Haute-Saône vous offrira un spectacle magnifique entre rivière souterraine, galerie fossile, bassins et concrétions.
Inscription obligatoire .
Sortie à la demi-journée accessible de 12 à 65 ans. Départ à 9h ou 13h30.
Tarif: 55€ par personne   .

Arbecey 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 92 21 42  contact@jussey-tourisme.com

