Sortie traces et indices dans l’Ill*Wald Sélestat
samedi 3 octobre 2026 · Sélestat
Informations pratiques
Sélestat
Sortie traces et indices dans l’Ill*Wald
Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03 14:00:00
fin : 2026-10-03 17:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Partez sur les traces des animaux dans la forêt de l’Ill*Wald
Ouvrez l’oeil et, qui sait, au détour d’un chemin, peut-être croiserez-vous daims, renards ou pics…Sortie encadrée par la Maison de la Nature pour découvrir traces et indices de présence des animaux dans l’Ill*Wald. .
Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 87 20 accueil@selestat-haut-koenigsbourg.com
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English :
Follow in the footsteps of animals in the Ill*Wald forest
L’événement Sortie traces et indices dans l’Ill*Wald Sélestat a été mis à jour le 2026-01-17 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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