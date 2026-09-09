Informations pratiques

Sélestat

Sortie traces et indices dans l’Ill*Wald

Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03 14:00:00

fin : 2026-10-03 17:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Partez sur les traces des animaux dans la forêt de l’Ill*Wald

Ouvrez l’oeil et, qui sait, au détour d’un chemin, peut-être croiserez-vous daims, renards ou pics…Sortie encadrée par la Maison de la Nature pour découvrir traces et indices de présence des animaux dans l’Ill*Wald. .

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 87 20 accueil@selestat-haut-koenigsbourg.com

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English :

Follow in the footsteps of animals in the Ill*Wald forest

L’événement Sortie traces et indices dans l’Ill*Wald Sélestat a été mis à jour le 2026-01-17 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme