SORTIE TRAIL ACCOMPAGNÉE Ceilhes-et-Rocozels
SORTIE TRAIL ACCOMPAGNÉE Ceilhes-et-Rocozels samedi 8 août 2026.
Ceilhes-et-Rocozels
SORTIE TRAIL ACCOMPAGNÉE
Plan d’eau Le Bouloc Ceilhes-et-Rocozels Hérault
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Sortie trail de 2h accompagnée d’un guide diplômé à Ceilhes et Rocozels.
Maris est titulaire d’une licence STPAS Entraineur sportif, d’une licence STAPS Enseignant en activité physique adaptée à la santé et d’un équivalent en DE VTT
Prix: 16 euros/pers.
Inscriptions obligatoire 04 67 23 46 97 ou au 06 52 85 47 22
Sortie trail de 2h accompagnée d’un guide diplômé à Ceilhes et Rocozels.
Maris est titulaire d’une licence STPAS Entraineur sportif, d’une licence STAPS Enseignant en activité physique adaptée à la santé et d’un équivalent en DE VTT
Prix: 16 euros/pers.
Inscriptions obligatoire 04 67 23 46 97 ou au 06 52 85 47 22 .
Plan d’eau Le Bouloc Ceilhes-et-Rocozels 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 46 97
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English : SORTIE TRAIL ACCOMPAGNÉE
2-hour trail outing accompanied by a qualified guide in Ceilhes and Rocozels.
Maris holds a STPAS degree in sports coaching, a STAPS degree in teaching physical activity adapted to health and an equivalent in mountain biking
Price: 16 euros/pers.
Registration required 04 67 23 46 97 or 06 52 85 47 22
L’événement SORTIE TRAIL ACCOMPAGNÉE Ceilhes-et-Rocozels a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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