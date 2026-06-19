SORTIE TRAPPEUR Bolquère
SORTIE TRAPPEUR Bolquère vendredi 21 août 2026.
Bolquère
SORTIE TRAPPEUR
Bolquère Pyrénées-Orientales
Tarif : – – 10
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 09:30:00
fin : 2026-08-21 11:00:00
Date(s) :
2026-08-21
9h30 11h
Office de Tourisme, Pyrénées 2000
6-12 ans, plus jeune accompagné d’un parent
Tarif 10€/enfant | places limitées
Informations & inscriptions au 07.77.84.57.31
Observation et découverte de la nature environnante. Apprentissage des fondamentaux du trappeur (cabane, arc, faune, flore, outils, herbier…).
Construction, jeux, créativité.
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Bolquère 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 77 84 57 31
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English :
9:30 a.m. 11:00 a.m.
Tourist Office, Pyrénées 2000
Ages 6–12; younger children must be accompanied by a parent
Price: 10? per child | limited spaces
Information & registration: 07.77.84.57.31
Observe and explore the surrounding nature. Learn the basics of trapping (huts, bows, wildlife, plants, tools, herbarium, etc.).
Building, games, creativity.
L’événement SORTIE TRAPPEUR Bolquère a été mis à jour le 2026-06-19 par OT DE BOLQUERE/PYRENEES 2000
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