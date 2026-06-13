Sortie VTT Boujailles
Sortie VTT Boujailles mercredi 8 juillet 2026.
Boujailles
Sortie VTT
Boujailles Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 09:30:00
fin : 2026-07-08 12:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Sortie VTT accompagnée par David Reymond, éducateur sportif et Mariève Bonnet, animatrice jeunesse. Prévoir VTT en très bon état de fonctionnement, casque, gourde et tenue adaptée à la météo. A partir de 12 ans. .
Boujailles 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 89 86 infotourisme@frasnedrugeon-cfd.fr
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English : Sortie VTT
L’événement Sortie VTT Boujailles a été mis à jour le 2026-06-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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