Informations pratiques

Longchaumois

Sortie VTT gratuite avec La Forestière

Salle des fêtes Longchaumois Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 09:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

L’association La Forestière organise une sortie VTT gratuite, dans le cadre de ses Forest Ride, à la découverte du départ des randos et courses de la 35e édition de La Forestière VTT, qui se tiendra les 19 et 20 septembre entre Longchaumois et Arbent.

Cette sortie est gratuite, ouverte à tous et adaptée à tous les niveaux. Elle permet de découvrir les environs de Longchaumois, dans les fabuleux paysages des gorges de la Bienne et du Haut-Jura, ainsi que de son bike park, sur le tracé de la Forestière 2026.

2 parcours sont au programme

Familial 18 km et 300 m d+

Sportif 26 km et 920 m d+

Rendez-vous à la salle des fêtes de Longchaumois à 9h, départ de la sortie à 9h30.

Le café sera offert avant le départ et une collation attendra les participants à l’arrivée.

Evènement sur inscription Voici le lien pour les inscriptions https://www.la-forestiere.com/forest-ride/ (les inscriptions nous permettent de mieux organiser les sorties et de prévoir les collations en conséquence) .

Salle des fêtes Longchaumois 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Sortie VTT gratuite avec La Forestière

L’événement Sortie VTT gratuite avec La Forestière Longchaumois a été mis à jour le 2026-08-12 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE