La Forestière Longchaumois

La Forestière

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

2026-09-19

Rendez-vous emblématique pour tous les passionnés de vélo, la Forestière vous mène au coeur des paysages somptueux du Jura et de l’Ain. Réunissant chaque année plus de 2000 participants, cette course de VTT célèbre sa 35ème édition, dont le départ aura lieu à Longchaumois et l’arrivée à Arbent. Sur deux jours, l’évènement propose un programme riche et varié, avec des parcours pouvant convenir à tous les profils de cyclistes. Découvrez une course à l’ambiance conviviale et unique, qui s’adresse autant aux familles qu’aux vététistes chevronnés. .

