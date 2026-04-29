Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 Gaec des Longs Sentiers Longchaumois
Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 Gaec des Longs Sentiers Longchaumois samedi 1 août 2026.
Longchaumois
Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026
Gaec des Longs Sentiers 2 Chavant d’Amont Orcières Longchaumois Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Concours du Bleu de Gex le matin, repas, animations toute la journée avec petit marché, buvette, stand de dégustation de Bleu de Gex proposé par le syndicat. .
Gaec des Longs Sentiers 2 Chavant d’Amont Orcières Longchaumois 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 65 27 25 gaecdeslongssentiers@outlook.fr
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English : Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026
L’événement Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 Longchaumois a été mis à jour le 2026-04-29 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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