Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 Gaec des Longs Sentiers Longchaumois

Longchaumois

Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026

Gaec des Longs Sentiers 2 Chavant d’Amont Orcières Longchaumois Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Concours du Bleu de Gex le matin, repas, animations toute la journée avec petit marché, buvette, stand de dégustation de Bleu de Gex proposé par le syndicat. .

Gaec des Longs Sentiers 2 Chavant d’Amont Orcières Longchaumois 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 65 27 25 gaecdeslongssentiers@outlook.fr

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English : Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026

L’événement Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 Longchaumois a été mis à jour le 2026-04-29 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)