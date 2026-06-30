Informations pratiques

Longchaumois

Balade au soleil couchant

Espace Loisirs Longchaumois Jura

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 19:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Laissez-vous séduire par une expérience unique une balade au soleil couchant à Longchaumois.

Rejoignez l’Espace Loisirs pour une promenade accessible à tous, idéale pour s’évader en famille ou entre amis et profiter de la douceur d’une soirée d’été. Découvrez la beauté préservée des paysages du Haut-Jura et profitez de l’atmosphère paisible du crépuscule.

La balade se termine par une collation ! Pensez à apporter une gourde.

Renseignements auprès du Chalet d’accueil à Longchaumois. Inscriptions sur place, le jour même à 19h. .

Espace Loisirs Longchaumois 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 08 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade au soleil couchant

L’événement Balade au soleil couchant Longchaumois a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE