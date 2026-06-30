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AGENDA · Longchaumois

Balade au soleil couchant Longchaumois

mercredi 5 août 2026 · Longchaumois

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Espace Loisirs
Ville
39400 Longchaumois
Département
Jura
Tarif
5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Longchaumois

Balade au soleil couchant

Espace Loisirs Longchaumois Jura

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 19:00:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Laissez-vous séduire par une expérience unique une balade au soleil couchant à Longchaumois.
Rejoignez l’Espace Loisirs pour une promenade accessible à tous, idéale pour s’évader en famille ou entre amis et profiter de la douceur d’une soirée d’été. Découvrez la beauté préservée des paysages du Haut-Jura et profitez de l’atmosphère paisible du crépuscule.
La balade se termine par une collation ! Pensez à apporter une gourde.
Renseignements auprès du Chalet d’accueil à Longchaumois. Inscriptions sur place, le jour même à 19h.   .

Espace Loisirs Longchaumois 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 08 73 

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English : Balade au soleil couchant

L’événement Balade au soleil couchant Longchaumois a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE

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