Balade au soleil couchant Longchaumois
mercredi 5 août 2026 · Longchaumois
Informations pratiques
Longchaumois
Balade au soleil couchant
Espace Loisirs Longchaumois Jura
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 19:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Laissez-vous séduire par une expérience unique une balade au soleil couchant à Longchaumois.
Rejoignez l’Espace Loisirs pour une promenade accessible à tous, idéale pour s’évader en famille ou entre amis et profiter de la douceur d’une soirée d’été. Découvrez la beauté préservée des paysages du Haut-Jura et profitez de l’atmosphère paisible du crépuscule.
La balade se termine par une collation ! Pensez à apporter une gourde.
Renseignements auprès du Chalet d’accueil à Longchaumois. Inscriptions sur place, le jour même à 19h. .
Espace Loisirs Longchaumois 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 08 73
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade au soleil couchant
L’événement Balade au soleil couchant Longchaumois a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE
À voir aussi à Longchaumois (Jura)
- Balade découverte du village et pot d’accueil Longchaumois 12 juillet 2026
- Le FouZéléstival ! Espace Loisirs Longchaumois 18 juillet 2026
- Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 Gaec des Longs Sentiers Longchaumois 1 août 2026
- Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 Lieu-dit La Pelaisse Longchaumois 2 août 2026
- La Forestière Longchaumois 19 septembre 2026