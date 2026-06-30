Portes ouvertes de la Maison de la Flore Maison de la Flore Longchaumois
dimanche 2 août 2026 · Maison de la Flore · Longchaumois
Informations pratiques
Longchaumois
Portes ouvertes de la Maison de la Flore
Maison de la Flore 3 Rue Recrettes Longchaumois Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 14:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
L’équipe de la Maison de la Flore est heureuse de vous accueillir pour un après-midi découverte de cette maison thématique atypique sur la flore locale, le patrimoine et les savoir-faire.
Arboretum d’essences locales et exotiques, bornes aux oiseaux et sentier de découverte. Sentier thématique pour découvrir une petite reculée.
Des démonstrations de fabrication à l’ancienne de lunettes en métal vous sont proposées.
Au départ de la Maison de la Flore sentier des Moulins Piquand. .
Maison de la Flore 3 Rue Recrettes Longchaumois 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 66 94 maison-flore-du-haut-jura@orange.fr
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English : Portes ouvertes de la Maison de la Flore
L’événement Portes ouvertes de la Maison de la Flore Longchaumois a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE
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