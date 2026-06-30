Portes ouvertes de la Maison de la Flore Maison de la Flore Longchaumois

Informations pratiques

Longchaumois

Portes ouvertes de la Maison de la Flore

Maison de la Flore 3 Rue Recrettes Longchaumois Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 14:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

L’équipe de la Maison de la Flore est heureuse de vous accueillir pour un après-midi découverte de cette maison thématique atypique sur la flore locale, le patrimoine et les savoir-faire.

Arboretum d’essences locales et exotiques, bornes aux oiseaux et sentier de découverte. Sentier thématique pour découvrir une petite reculée.

Des démonstrations de fabrication à l’ancienne de lunettes en métal vous sont proposées.

Au départ de la Maison de la Flore sentier des Moulins Piquand. .

Maison de la Flore 3 Rue Recrettes Longchaumois 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 66 94 maison-flore-du-haut-jura@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Portes ouvertes de la Maison de la Flore

L’événement Portes ouvertes de la Maison de la Flore Longchaumois a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE