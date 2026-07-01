Informations pratiques

Longchaumois

Exposition de peintures et sculptures de Fred Mazuir

Espace Loisirs Salle omnisport Longchaumois Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 15:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Exposition de peintures et sculptures de l’artiste Fred Mazuir, Les lignes qui parlent .

Entrée libre de 10h à 12h et de 15h à 18h

Vernissage samedi 1er août 2026 à 18h .

Espace Loisirs Salle omnisport Longchaumois 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 61 90 mairie@longchaumois.fr

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English : Exposition de peintures et sculptures de Fred Mazuir

L’événement Exposition de peintures et sculptures de Fred Mazuir Longchaumois a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE