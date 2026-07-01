Exposition de peintures et sculptures de Fred Mazuir Longchaumois
mercredi 29 juillet 2026 · Longchaumois
Informations pratiques
Longchaumois
Exposition de peintures et sculptures de Fred Mazuir
Espace Loisirs Salle omnisport Longchaumois Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 15:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Exposition de peintures et sculptures de l’artiste Fred Mazuir, Les lignes qui parlent .
Entrée libre de 10h à 12h et de 15h à 18h
Vernissage samedi 1er août 2026 à 18h .
Espace Loisirs Salle omnisport Longchaumois 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 61 90 mairie@longchaumois.fr
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English : Exposition de peintures et sculptures de Fred Mazuir
L’événement Exposition de peintures et sculptures de Fred Mazuir Longchaumois a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE
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