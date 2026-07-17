Au Coeur de nos Fermes Jurassiennes – GAEC DES LONGS SENTIERS, GAEC DES LONGS SENTIERS, Longchaumois (39), Longchaumois
samedi 1 août 2026 · GAEC DES LONGS SENTIERS, Longchaumois (39) · Longchaumois
Informations pratiques
Au Coeur de nos Fermes Jurassiennes – GAEC DES LONGS SENTIERS Samedi 1 août, 10h00 GAEC DES LONGS SENTIERS, Longchaumois (39) Jura
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-01T10:00:00+02:00 – 2026-08-01T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-01T10:00:00+02:00 – 2026-08-01T18:00:00+02:00
Concours international du Bleu de Gex Haut-Jura le matin. Fabrication du Bleu de Gex à l’ancienne, concours grand public, traite des vaches, visite de la ferme, marché de producteurs.. Repas, animations toute la journée buvette, stand de dégustation de Bleu de Gex proposé par le syndicat.
GAEC DES LONGS SENTIERS, Longchaumois (39) 39400 LONGCHAUMOIS, 2 chavont d’amont Longchaumois 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 0610365887 »}]
Concours international du Bleu de Gex Haut-Jura le matin, repas, animations toute la journée avec marché, buvette, stand de dégustation de Bleu de Gex proposé par le syndicat.
CA39 / SYNDICAT DU BLEU DE GEX
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