Le FouZéléstival ! Espace Loisirs Longchaumois

Informations pratiques

Longchaumois

Le FouZéléstival !

Espace Loisirs 11 Rue de Ferrachat Longchaumois Jura

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Le FouZéléstival revient pour sa deuxième édition !

Il aura lieu sur une journée, lors de la dernière date de notre tournée estivale le samedi 18 juillet à Longchaumois.

Une programmation artistique aux petits oignons, des activités en continu sur la journée, un marché d’artisan·es locaux… Que de réjouissances en perspective !

Festival familial et local

Gratuit jusqu’à 7 ans

Buvette et restauration sur place .

Espace Loisirs 11 Rue de Ferrachat Longchaumois 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté fouszeles@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le FouZéléstival !

L’événement Le FouZéléstival ! Longchaumois a été mis à jour le 2026-07-01 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE