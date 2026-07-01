Le FouZéléstival ! Espace Loisirs Longchaumois
samedi 18 juillet 2026 · Espace Loisirs · Longchaumois
Informations pratiques
Longchaumois
Le FouZéléstival !
Espace Loisirs 11 Rue de Ferrachat Longchaumois Jura
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Le FouZéléstival revient pour sa deuxième édition !
Il aura lieu sur une journée, lors de la dernière date de notre tournée estivale le samedi 18 juillet à Longchaumois.
Une programmation artistique aux petits oignons, des activités en continu sur la journée, un marché d’artisan·es locaux… Que de réjouissances en perspective !
Festival familial et local
Gratuit jusqu’à 7 ans
Buvette et restauration sur place .
Espace Loisirs 11 Rue de Ferrachat Longchaumois 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté fouszeles@gmail.com
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English : Le FouZéléstival !
L’événement Le FouZéléstival ! Longchaumois a été mis à jour le 2026-07-01 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE
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