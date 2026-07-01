Balade découverte du village et pot d’accueil Longchaumois
dimanche 12 juillet 2026 · Longchaumois
Informations pratiques
Longchaumois
Balade découverte du village et pot d’accueil
Chalet d’accueil de Longchaumois Longchaumois Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 10:00:00
fin : 2026-08-16 12:00:00
Date(s) :
2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23
Bienvenue dans le Haut-Jura !
10h départ pour une petite balade découverte du village de Longchaumois.
Rendez-vous devant le chalet Infos.
11h Pot d’accueil des vacanciers. .
Chalet d’accueil de Longchaumois Longchaumois 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 61 90
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English : Balade découverte du village et pot d’accueil
L’événement Balade découverte du village et pot d’accueil Longchaumois a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE
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