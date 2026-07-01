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AGENDA · Longchaumois

Balade découverte du village et pot d’accueil Longchaumois

dimanche 12 juillet 2026 · Longchaumois

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Chalet d'accueil de Longchaumois
Ville
39400 Longchaumois
Département
Jura
Tarif

Longchaumois

Balade découverte du village et pot d’accueil

Chalet d’accueil de Longchaumois Longchaumois Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 10:00:00
fin : 2026-08-16 12:00:00

Date(s) :
2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23

Bienvenue dans le Haut-Jura !
10h départ pour une petite balade découverte du village de Longchaumois.
Rendez-vous devant le chalet Infos.
11h Pot d’accueil des vacanciers.   .

Chalet d’accueil de Longchaumois Longchaumois 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 61 90 

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English : Balade découverte du village et pot d’accueil

L’événement Balade découverte du village et pot d’accueil Longchaumois a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE

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