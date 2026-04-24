24ème édition de la Foire Bio Longchaumois
24ème édition de la Foire Bio Longchaumois samedi 17 octobre 2026.
Longchaumois
24ème édition de la Foire Bio
Espace Loisirs Longchaumois Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-18 17:00:00
Date(s) :
2026-10-17 2026-10-18
Organisée par l’association Humeur Bio, cette 24ème édition de la foire bio de Longchaumois a pour thématique Construire son habitat soi-même .
Au programme producteurs bio et locaux, artisanat local, sensibilisation au respect de notre environnement, conférences, documentaires, associations locales, détente.
Concert du groupe POKOR LER le samedi à 20h30 rougail de musique pimentée qui offre sur un plateau des morceaux phares de la musique créole Réunionnaise, accompagnés de compositions originales toutes aussi relevées. Entre Maloya et Sega, les quatre compères vont vous faire danser chalouper…
Entrée libre ! .
Espace Loisirs Longchaumois 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 61 90
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English : 24ème édition de la Foire Bio
L’événement 24ème édition de la Foire Bio Longchaumois a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE
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