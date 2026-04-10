Longchaumois

Foire d’automne

centre village Longchaumois Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 08:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Longchaumois organise sa traditionnelle foire d’Automne avec des stands de confection, chaussures, produits régionaux, fruits et légumes de conservation, confiseries, motoculture, artisanat régional, buvette… .

centre village Longchaumois 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 61 90 mairie@longchaumois.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Foire d’automne

L’événement Foire d’automne Longchaumois a été mis à jour le 2026-04-10 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE