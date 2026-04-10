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Foire d’automne Longchaumois

Foire d’automne Longchaumois dimanche 4 octobre 2026.

Adresse : centre village

Ville : 39400 Longchaumois

Département : Jura

Début : dimanche 4 octobre 2026

Fin : dimanche 4 octobre 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Longchaumois

Foire d’automne

centre village Longchaumois Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 08:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :
2026-10-04

Longchaumois organise sa traditionnelle foire d’Automne avec des stands de confection, chaussures, produits régionaux, fruits et légumes de conservation, confiseries, motoculture, artisanat régional, buvette…   .

centre village Longchaumois 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 61 90  mairie@longchaumois.fr

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English : Foire d’automne

L’événement Foire d’automne Longchaumois a été mis à jour le 2026-04-10 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE

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