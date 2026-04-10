Foire d’automne Longchaumois
Foire d’automne Longchaumois dimanche 4 octobre 2026.
Longchaumois
Foire d’automne
centre village Longchaumois Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 08:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Longchaumois organise sa traditionnelle foire d’Automne avec des stands de confection, chaussures, produits régionaux, fruits et légumes de conservation, confiseries, motoculture, artisanat régional, buvette… .
centre village Longchaumois 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 61 90 mairie@longchaumois.fr
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English : Foire d’automne
L’événement Foire d’automne Longchaumois a été mis à jour le 2026-04-10 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE
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