Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 Lieu-dit La Pelaisse Longchaumois

Longchaumois

Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026

Lieu-dit La Pelaisse Ferme équestre de la Pelaisse Longchaumois Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 10:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

UN DIMANCHE A LA FERME

10h30 Présentation élevage, vie quotidienne, alimentation, soins et saisons avec les chevaux dans leur pâture.

A partir de 11h quelles relations et activités avec le cheval, animations en carrière, démonstration et découverte à pied, longues rênes, monte en selle, sans selle.

Atelier concours de dessins et d’animaux en pâte à modeler prix pour le cheval le mieux présenté en fin d’après-midi.

Petite restauration vente de produits de producteurs locaux, photos chevaux. .

Lieu-dit La Pelaisse Ferme équestre de la Pelaisse Longchaumois 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 63 85 almarliere@yahoo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026

L’événement Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 Longchaumois a été mis à jour le 2026-04-28 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)