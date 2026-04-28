Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 Lieu-dit La Pelaisse Longchaumois
Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 Lieu-dit La Pelaisse Longchaumois dimanche 2 août 2026.
Longchaumois
Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026
Lieu-dit La Pelaisse Ferme équestre de la Pelaisse Longchaumois Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
UN DIMANCHE A LA FERME
10h30 Présentation élevage, vie quotidienne, alimentation, soins et saisons avec les chevaux dans leur pâture.
A partir de 11h quelles relations et activités avec le cheval, animations en carrière, démonstration et découverte à pied, longues rênes, monte en selle, sans selle.
Atelier concours de dessins et d’animaux en pâte à modeler prix pour le cheval le mieux présenté en fin d’après-midi.
Petite restauration vente de produits de producteurs locaux, photos chevaux. .
Lieu-dit La Pelaisse Ferme équestre de la Pelaisse Longchaumois 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 63 85 almarliere@yahoo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026
L’événement Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 Longchaumois a été mis à jour le 2026-04-28 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Longchaumois (Jura)
- Foire de printemps Longchaumois 17 mai 2026
- Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 Gaec des Longs Sentiers Longchaumois 1 août 2026
- La Forestière Longchaumois 19 septembre 2026
- Foire d’automne Longchaumois 4 octobre 2026
- 24ème édition de la Foire Bio Longchaumois 17 octobre 2026