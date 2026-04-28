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Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 Lieu-dit La Pelaisse Longchaumois

Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 Lieu-dit La Pelaisse Longchaumois dimanche 2 août 2026.

Lieu : Lieu-dit La Pelaisse

Adresse : Ferme équestre de la Pelaisse

Ville : 39400 Longchaumois

Département : Jura

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Longchaumois

Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026

Lieu-dit La Pelaisse Ferme équestre de la Pelaisse Longchaumois Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

UN DIMANCHE A LA FERME
10h30 Présentation élevage, vie quotidienne, alimentation, soins et saisons avec les chevaux dans leur pâture.
A partir de 11h quelles relations et activités avec le cheval, animations en carrière, démonstration et découverte à pied, longues rênes, monte en selle, sans selle.
Atelier concours de dessins et d’animaux en pâte à modeler prix pour le cheval le mieux présenté en fin d’après-midi.
Petite restauration vente de produits de producteurs locaux, photos chevaux.   .

Lieu-dit La Pelaisse Ferme équestre de la Pelaisse Longchaumois 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 63 85  almarliere@yahoo.com

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English : Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026

L’événement Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 Longchaumois a été mis à jour le 2026-04-28 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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