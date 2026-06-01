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Randonnée botanique Antenne de la médiathèque Arcade Longchaumois

Randonnée botanique Antenne de la médiathèque Arcade Longchaumois samedi 27 juin 2026.

Lieu : Antenne de la médiathèque Arcade

Adresse : 51 Grande Rue

Ville : 39400 Longchaumois

Département : Jura

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Longchaumois

Randonnée botanique

Antenne de la médiathèque Arcade 51 Grande Rue Longchaumois Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:30:00
fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :
2026-06-27

L’écologue Rémi Collaud, spécialiste des végétations de l’est de la France, vous guide sur les chemins de la botanique et vous aide à reconnaître différentes plantes locales.
Divers pique-nique tiré du sac. Rencontre en salle en cas de pluie.
Une sortie coorganisée par la médiathèque Arcade et la Maison de la flore de Longchaumois.   .

Antenne de la médiathèque Arcade 51 Grande Rue Longchaumois 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 64 93  mediatheque@arcade-cchj.fr

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English : Randonnée botanique

L’événement Randonnée botanique Longchaumois a été mis à jour le 2026-06-04 par PARC DU HAUT JURA

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