Randonnée botanique Antenne de la médiathèque Arcade Longchaumois

Longchaumois

Randonnée botanique

Antenne de la médiathèque Arcade 51 Grande Rue Longchaumois Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:30:00

fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :

2026-06-27

L’écologue Rémi Collaud, spécialiste des végétations de l’est de la France, vous guide sur les chemins de la botanique et vous aide à reconnaître différentes plantes locales.

Divers pique-nique tiré du sac. Rencontre en salle en cas de pluie.

Une sortie coorganisée par la médiathèque Arcade et la Maison de la flore de Longchaumois. .

Antenne de la médiathèque Arcade 51 Grande Rue Longchaumois 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 64 93 mediatheque@arcade-cchj.fr

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English : Randonnée botanique

L’événement Randonnée botanique Longchaumois a été mis à jour le 2026-06-04 par PARC DU HAUT JURA