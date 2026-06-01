Randonnée botanique Antenne de la médiathèque Arcade Longchaumois
Randonnée botanique Antenne de la médiathèque Arcade Longchaumois samedi 27 juin 2026.
Longchaumois
Randonnée botanique
Antenne de la médiathèque Arcade 51 Grande Rue Longchaumois Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:30:00
fin : 2026-06-27 12:00:00
Date(s) :
2026-06-27
L’écologue Rémi Collaud, spécialiste des végétations de l’est de la France, vous guide sur les chemins de la botanique et vous aide à reconnaître différentes plantes locales.
Divers pique-nique tiré du sac. Rencontre en salle en cas de pluie.
Une sortie coorganisée par la médiathèque Arcade et la Maison de la flore de Longchaumois. .
Antenne de la médiathèque Arcade 51 Grande Rue Longchaumois 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 64 93 mediatheque@arcade-cchj.fr
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English : Randonnée botanique
L’événement Randonnée botanique Longchaumois a été mis à jour le 2026-06-04 par PARC DU HAUT JURA
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