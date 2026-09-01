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AGENDA · Saint-Vincent-sur-Jard

Sortie VTT Place de l’Eglise Saint-Vincent-sur-Jard

samedi 12 septembre 2026 · Place de l'Eglise · Saint-Vincent-sur-Jard

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Place de l'Eglise
Adresse
Parvis de l'Eglise
Ville
85520 Saint-Vincent-sur-Jard
Département
Vendée
Tarif

Saint-Vincent-sur-Jard

Sortie VTT

Place de l’Eglise Parvis de l’Eglise Saint-Vincent-sur-Jard Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

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Place de l’Eglise Parvis de l’Eglise Saint-Vincent-sur-Jard 85520 Vendée Pays de la Loire +33 6 70 62 05 65  mariehelene.prevel@sfr.fr

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English :

L’événement Sortie VTT Saint-Vincent-sur-Jard a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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