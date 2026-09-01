AGENDA · Saint-Vincent-sur-Jard
Sortie VTT Place de l’Eglise Saint-Vincent-sur-Jard
samedi 12 septembre 2026 · Place de l'Eglise · Saint-Vincent-sur-Jard
Informations pratiques
Saint-Vincent-sur-Jard
Sortie VTT
Place de l’Eglise Parvis de l’Eglise Saint-Vincent-sur-Jard Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
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Place de l’Eglise Parvis de l’Eglise Saint-Vincent-sur-Jard 85520 Vendée Pays de la Loire +33 6 70 62 05 65 mariehelene.prevel@sfr.fr
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English :
L’événement Sortie VTT Saint-Vincent-sur-Jard a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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