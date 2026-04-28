SORTIES 123Nature Visite guidée des vergers et du pressoir La damassine Vandoncourt
SORTIES 123Nature Visite guidée des vergers et du pressoir La damassine Vandoncourt vendredi 25 septembre 2026.
Vandoncourt
SORTIES 123Nature Visite guidée des vergers et du pressoir
La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 13:45:00
fin : 2026-09-25 15:30:00
Date(s) :
2026-09-25
Visite guidée Vergers et pressoir de la Damassine
Dans le cadre des sorties 1,2,3 Nature, partez à la découverte du patrimoine fruitier local à travers une visite guidée des vergers et du pressoir de La Damassine.
Cette immersion vous permettra de mieux comprendre les enjeux liés à la préservation des vergers, ainsi que les étapes de transformation des fruits. La visite se conclura par une dégustation de jus de pommes, avec possibilité d’achat au bar-boutique.
Intervenant Pays de Montbéliard Agglomération
Réservation obligatoire
Réservé aux adultes
Pensez à vous équiper en fonction de la météo et à porter des vêtements couvrants afin de limiter les risques de piqûres de tiques.
Rendez-vous
De 13 h 45 à 15 h 30
La Damassine .
La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
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English : SORTIES 123Nature Visite guidée des vergers et du pressoir
L’événement SORTIES 123Nature Visite guidée des vergers et du pressoir Vandoncourt a été mis à jour le 2026-04-28 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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