SORTIES NATURE SCIENCES EN FAMILLE LES SALAMANDRES CPIE Les Châteliers
SORTIES NATURE SCIENCES EN FAMILLE LES SALAMANDRES CPIE Les Châteliers samedi 10 octobre 2026.
Les Châteliers
SORTIES NATURE SCIENCES EN FAMILLE LES SALAMANDRES
CPIE 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Apprenez en plus sur la Salamandre tachetée ! Découvrez son mode de vie discret, créez une pancarte pour sensibiliser à sa protection et contribuez au programme de sciences participatives La Nuit des Dragons . Une aventure nature pour petits et grands sur la journée !
Prévoir son pique-nique.
Sur inscription. .
CPIE 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 29 72 12 chloe@cpie79.fr
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English : SORTIES NATURE SCIENCES EN FAMILLE LES SALAMANDRES
L’événement SORTIES NATURE SCIENCES EN FAMILLE LES SALAMANDRES Les Châteliers a été mis à jour le 2026-04-10 par CC Parthenay Gâtine
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