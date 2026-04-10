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SORTIES NATURE SCIENCES EN FAMILLE LES SALAMANDRES CPIE Les Châteliers

SORTIES NATURE SCIENCES EN FAMILLE LES SALAMANDRES CPIE Les Châteliers

SORTIES NATURE SCIENCES EN FAMILLE LES SALAMANDRES CPIE Les Châteliers samedi 10 octobre 2026.

Lieu : CPIE

Adresse : 6 Rue du Jardin des Sens

Ville : 79340 Les Châteliers

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 10 octobre 2026

Fin : samedi 10 octobre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Les Châteliers

SORTIES NATURE SCIENCES EN FAMILLE LES SALAMANDRES

CPIE 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Apprenez en plus sur la Salamandre tachetée ! Découvrez son mode de vie discret, créez une pancarte pour sensibiliser à sa protection et contribuez au programme de sciences participatives La Nuit des Dragons . Une aventure nature pour petits et grands sur la journée !

Prévoir son pique-nique.
Sur inscription.   .

CPIE 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 29 72 12  chloe@cpie79.fr

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English : SORTIES NATURE SCIENCES EN FAMILLE LES SALAMANDRES

L’événement SORTIES NATURE SCIENCES EN FAMILLE LES SALAMANDRES Les Châteliers a été mis à jour le 2026-04-10 par CC Parthenay Gâtine

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