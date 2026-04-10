SORTIES NATURE SCIENCES EN FAMILLE LES SALAMANDRES CPIE Les Châteliers

Les Châteliers

SORTIES NATURE SCIENCES EN FAMILLE LES SALAMANDRES

CPIE 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Apprenez en plus sur la Salamandre tachetée ! Découvrez son mode de vie discret, créez une pancarte pour sensibiliser à sa protection et contribuez au programme de sciences participatives La Nuit des Dragons . Une aventure nature pour petits et grands sur la journée !

Prévoir son pique-nique.

Sur inscription. .

CPIE 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 29 72 12 chloe@cpie79.fr

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English : SORTIES NATURE SCIENCES EN FAMILLE LES SALAMANDRES

L’événement SORTIES NATURE SCIENCES EN FAMILLE LES SALAMANDRES Les Châteliers a été mis à jour le 2026-04-10 par CC Parthenay Gâtine