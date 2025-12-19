Souad Massi Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

Souad Massi

Jeudi 26 novembre 2026 à partir de 20h30. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 35 – 35 – 55 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-26 20:30:00

fin : 2026-11-26

Date(s) :

2026-11-26

Une femme doit toujours se battre — Souad Massi, Le Monde, 15 mai 2023.

Souad Massi, artiste de renommée mondiale, a longtemps été comparée à Joan Baez et Tracy Chapman avant de s’imposer comme une figure incontournable du folk/rock. En 2023, elle a reçu le prestigieux Preis der deutschen Schallplattenkritik (German Record Critics’ Award) dans la catégorie Folk-Singer/Songwriter, une récompense qui s’ajoute à ses nombreux Disques d’or et à une Victoire de la Musique.





Portée par ses valeurs de liberté et de justice, elle poursuit son parcours avec une détermination sans faille. Cette nouvelle tournée accompagne la sortie de son prochain album, qui repousse les frontières de son univers musical et de son engagement. Toujours en quête d’ouverture, elle enrichit sa musique de nouvelles influences et d’une palette sonore encore plus vaste. .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A woman must always fight ? Souad Massi, Le Monde, May 15, 2023.

L’événement Souad Massi Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-19 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille