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SOUAD MASSI Perpignan

dimanche 11 octobre 2026 · Perpignan

SOUAD MASSI Perpignan

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Avenue Maréchal Leclerc
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
25.6 25.6 25.6 Tarif abonné

Perpignan

SOUAD MASSI

Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 25.6 – 25.6 – 25.6

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 18:00:00
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-11

Zagate est un concert vibrant de Souad Massi, entre folk, rock et poésie, où sa voix singulière porte un regard engagé et sensible sur le monde.
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Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 

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English :

Zagate is a vibrant concert by Souad Massi, blending folk, rock, and poetry, in which her unique voice offers a socially conscious and sensitive perspective on the world.

L’événement SOUAD MASSI Perpignan a été mis à jour le 2026-07-13 par PERPIGNAN TOURISME

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