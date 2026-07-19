SOUAD MASSI Perpignan
dimanche 11 octobre 2026 · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
SOUAD MASSI
Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 25.6 – 25.6 – 25.6
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 18:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Zagate est un concert vibrant de Souad Massi, entre folk, rock et poésie, où sa voix singulière porte un regard engagé et sensible sur le monde.
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Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00
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English :
Zagate is a vibrant concert by Souad Massi, blending folk, rock, and poetry, in which her unique voice offers a socially conscious and sensitive perspective on the world.
L’événement SOUAD MASSI Perpignan a été mis à jour le 2026-07-13 par PERPIGNAN TOURISME
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