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Souffle Cie Dafra Cirque Théâtre Jean Lurçat Aubusson

Souffle Cie Dafra Cirque Théâtre Jean Lurçat Aubusson

Souffle Cie Dafra Cirque Théâtre Jean Lurçat Aubusson samedi 12 septembre 2026.

Lieu
Théâtre Jean Lurçat
Adresse
16 Avenue des Lissiers
Ville
23200 Aubusson
Département
Creuse
Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Tarif

Aubusson

Souffle Cie Dafra Cirque

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 17:00:00
fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :
2026-09-12

CIRQUE | Tout public |
Quatre circassiens burkinabès enchaînent acrobaties haletantes et danses énergiques pour nous raconter les réalités de leur pays. Cette compagnie vient en France pour la première fois, une occasion unique de découvrir leur univers vertigineux et de souffler ensemble dans la même direction !   .

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine   resa@snaubusson.com

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English : Souffle Cie Dafra Cirque

L’événement Souffle Cie Dafra Cirque Aubusson a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Aubusson-Felletin

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