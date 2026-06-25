Souffle Cie Dafra Cirque Théâtre Jean Lurçat Aubusson
Souffle Cie Dafra Cirque Théâtre Jean Lurçat Aubusson samedi 12 septembre 2026.
Aubusson
Souffle Cie Dafra Cirque
Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 17:00:00
fin : 2026-09-12 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12
CIRQUE | Tout public |
Quatre circassiens burkinabès enchaînent acrobaties haletantes et danses énergiques pour nous raconter les réalités de leur pays. Cette compagnie vient en France pour la première fois, une occasion unique de découvrir leur univers vertigineux et de souffler ensemble dans la même direction ! .
Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine resa@snaubusson.com
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English : Souffle Cie Dafra Cirque
L’événement Souffle Cie Dafra Cirque Aubusson a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Aubusson-Felletin
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