Souffrance + Nass, La CLEF, Saint-Germain-en-Laye

Souffrance + Nass Samedi 4 avril, 20h30 La CLEF Yvelines

18 à 22€ (préventes) / 14€ (carte concerts)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-04T20:30:00+02:00 – 2026-04-04T23:30:00+02:00

Fin : 2026-04-04T20:30:00+02:00 – 2026-04-04T23:30:00+02:00

Souffrance, c’est d’abord Montreuil et le 9.3. C’est dans ce décor qu’il fait ses premiers pas dans le rap avec L’uZine. Actif depuis les années 2010, alors que les sonorités 90’s redonnent un second souffle au rap français, il incarne le visage d’une nouvelle scène qui ne reproduit pas mais perpétue un héritage. Il sort son premier album solo « Tranche de vie » en 2021, un disque vu comme un aboutissement, une case cochée après des années d’incertitudes. Il choque rappeurs et auditeurs, et se voit propulsé comme un des plus fins techniciens de la discipline, devenant une figure du genre français. Son nouvel opus « Hiver Automne », composé avec Tony Toxik et décrit par Chilly Gonzales comme « de la trap sombre et dansante », marque un tournant. Souffrance dépeint le chaos, guidé par un piano qui traverse une zone en ruine, entre Sin City et Blade Runner. Avec ses textes crus et percutants, il plonge dans un monde où résignation côtoie détermination.

www.facebook.com/SouffranceLuzine

https://youtu.be/Su6YettpXzU

Artiste à la voix rocailleuse et singulière, Nassim s’inspire de son quotidien de rappeur et de patron de pizzeria. Chaque musique est minutieusement travaillée avec son équipe pour être rejouée en live, mêlant acoustique et électronique, offrant des concerts intenses et mémorables. NASS s’impose dans le paysage rap : ouverture pour IAM, 2 freestyles à plus d’un million de vues et 2 concerts parisiens à guichets fermés qui confirment son ascension. Aujourd’hui, il s’impose comme une évidence : une voix unique, une plume consciente et une énergie scénique inépuisable.

https://youtu.be/7SwXMxkmBpM

De l’uZine à ses projets persos, des featurings emblématiques à ses derniers titres forts, Souffrance s’est imposée comme figure incontournable. En ouverture, Nass le « Cuisto Rap ». De quoi se régaler. La CLEF La CLEF 78

© Shot By Skud