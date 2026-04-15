Stage d’initiation aux médias et aux métiers du journalisme, Espace Paul et André Vera, Saint-Germain-en-Laye
Stage d’initiation aux médias et aux métiers du journalisme, Espace Paul et André Vera, Saint-Germain-en-Laye lundi 20 avril 2026.
Stage d’initiation aux médias et aux métiers du journalisme 20 – 22 avril Espace Paul et André Vera Yvelines
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-20T09:30:00+02:00 – 2026-04-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-22T09:30:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00
La responsable de la structure, entourée de professionnels du journalisme, assurera auprès des jeunes de 14 à 18 ans un stage de 3 jours en immersion au coeur des médias, à la découverte des métiers du journalisme et des actions de l’Union européenne an matière d’éducation aux médias et de lutte contre la désinformation. Les jeunes pourront réaliser un micro trottoir, et, en studio, enregistrer des chroniques et des podcasts, puis rédiger un article de presse. Un certificat est remis à chaque jeune à l’issue du stage, signé par la responsable de la structure, son Secrétaire général et son Vice-président (rédacteur en chef pour les éditions du 12h45 et du 19h45 du groupe M6). Possibilité de repas sur place
Espace Paul et André Vera 2 Rue Henri IV, 78100 Saint-Germain-en-Laye, France Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « marie-raphaelle.minier@maisoneurope78.eu »}]
Stage d’initiation aux médias et aux métiers du journalisme pour les collégiens / lycéens Stage – journalisme – médias – désinformation – podcast – micro trottoir – ateliers – jeunes
Maison de l’Europe des Yvelines
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