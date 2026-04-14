Marché européen – Saint-Germain-en-Laye – 20ème édition, Place du Marché neuf, Saint-Germain-en-Laye

Marché européen – Saint-Germain-en-Laye – 20ème édition Samedi 9 mai, 10h00 Place du Marché neuf Yvelines

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00

Comme chaque année, la Maison de l’Europe des Yvelines et son Centre Europe Direct coorganisent, avec la ville de Saint-Germain-en-Laye, un marché européen. C’est un événement festif (stands de tous les pays de l’UE), déambulations artisitiques, musique, animations, dégustations, mais aussi un précieux temps d’échange avec les citoyens autour de l’Union européenne.

Cette année, pour les 20 ans de l’organisation, nous prévoyons, entre autres, une balade énigme sur les traces de l’Europe en ville et un escape game.

Place du Marché neuf Place du marché neuf 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France

Coorganisation avec la ville de Saint-Germain-en-Laye du marché européen annuel Marché – stand – Europe – Union européenne – information – jeux

Ville de Saint-Germain-en-Laye – Maison de l’Europe des Yvelines