Marché européen – Saint-Germain-en-Laye – 20ème édition, Place du Marché neuf, Saint-Germain-en-Laye
Marché européen – Saint-Germain-en-Laye – 20ème édition, Place du Marché neuf, Saint-Germain-en-Laye samedi 9 mai 2026.
Marché européen – Saint-Germain-en-Laye – 20ème édition Samedi 9 mai, 10h00 Place du Marché neuf Yvelines
Accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00
Comme chaque année, la Maison de l’Europe des Yvelines et son Centre Europe Direct coorganisent, avec la ville de Saint-Germain-en-Laye, un marché européen. C’est un événement festif (stands de tous les pays de l’UE), déambulations artisitiques, musique, animations, dégustations, mais aussi un précieux temps d’échange avec les citoyens autour de l’Union européenne.
Cette année, pour les 20 ans de l’organisation, nous prévoyons, entre autres, une balade énigme sur les traces de l’Europe en ville et un escape game.
Place du Marché neuf Place du marché neuf 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France
Coorganisation avec la ville de Saint-Germain-en-Laye du marché européen annuel Marché – stand – Europe – Union européenne – information – jeux
Ville de Saint-Germain-en-Laye – Maison de l’Europe des Yvelines
À voir aussi à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines)
- Tiwayo + Pie Junc, La CLEF, Saint-Germain-en-Laye 17 avril 2026
- Parcours Femmes remarquables Saint-Germain-en-Laye Yvelines 1 mai 2026
- Parcours Architecture et Histoire Saint-Germain-en-Laye Yvelines 1 mai 2026
- Charlie Parr + Augusta, La CLEF, Saint-Germain-en-Laye 16 mai 2026
- Nirek Mokar & his Boogie Messengers, Théâtre Alexandre Dumas, Saint-Germain-en-Laye 20 mai 2026