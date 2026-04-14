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Nirek Mokar & his Boogie Messengers, Théâtre Alexandre Dumas, Saint-Germain-en-Laye

Nirek Mokar & his Boogie Messengers, Théâtre Alexandre Dumas, Saint-Germain-en-Laye

Nirek Mokar & his Boogie Messengers, Théâtre Alexandre Dumas, Saint-Germain-en-Laye mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Théâtre Alexandre Dumas

Adresse : 3 Rue Henri IV, 78100 Saint-Germain-en-Laye

Ville : 78100 Saint-Germain-en-Laye

Département : Yvelines

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Tarif : 25

Nirek Mokar & his Boogie Messengers Mercredi 20 mai, 20h30 Théâtre Alexandre Dumas Yvelines

25

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-20T20:30:00+02:00 – 2026-05-20T22:30:00+02:00
Fin : 2026-05-20T20:30:00+02:00 – 2026-05-20T22:30:00+02:00

Nirek Mokar fait figure d’exception : il incarne aujourd’hui le visage du renouveau du boogie-woogie

Description
Le boogie-woogie a beau être centenaire, il ne cesse d’attirer de nouveaux adeptes, tant parmi les musicien.nes que parmi le public. A seulement 23 ans, Nirek Mokar fait figure d’exception : il incarne aujourd’hui le visage du renouveau pour ce genre musical intemporel, tout en entretenant avec passion et dévotion la flamme qui l’anime. Sur scène, Nirek Mokar et ses Boogie Messengers délivrent une performance retentissante et énergique, démontrant que la musique qu’ils jouent conserve toute sa puissance et son efficacité.

Création / Distribution
Piano chant Nirek Mokar
Saxophone ténor Claude Braud
Guitare Stan Noubard Pacha
Batterie Guillaume Nouaux
Basse Pierre-Jean Meric

Théâtre Alexandre Dumas 3 Rue Henri IV, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France
Nirek Mokar & his Boogie Messengers

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