Nirek Mokar & his Boogie Messengers, Théâtre Alexandre Dumas, Saint-Germain-en-Laye
Nirek Mokar & his Boogie Messengers, Théâtre Alexandre Dumas, Saint-Germain-en-Laye mercredi 20 mai 2026.
Nirek Mokar & his Boogie Messengers Mercredi 20 mai, 20h30 Théâtre Alexandre Dumas Yvelines
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-20T20:30:00+02:00 – 2026-05-20T22:30:00+02:00
Fin : 2026-05-20T20:30:00+02:00 – 2026-05-20T22:30:00+02:00
Nirek Mokar fait figure d’exception : il incarne aujourd’hui le visage du renouveau du boogie-woogie
Description
Le boogie-woogie a beau être centenaire, il ne cesse d’attirer de nouveaux adeptes, tant parmi les musicien.nes que parmi le public. A seulement 23 ans, Nirek Mokar fait figure d’exception : il incarne aujourd’hui le visage du renouveau pour ce genre musical intemporel, tout en entretenant avec passion et dévotion la flamme qui l’anime. Sur scène, Nirek Mokar et ses Boogie Messengers délivrent une performance retentissante et énergique, démontrant que la musique qu’ils jouent conserve toute sa puissance et son efficacité.
Création / Distribution
Piano chant Nirek Mokar
Saxophone ténor Claude Braud
Guitare Stan Noubard Pacha
Batterie Guillaume Nouaux
Basse Pierre-Jean Meric
Théâtre Alexandre Dumas 3 Rue Henri IV, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France
Nirek Mokar & his Boogie Messengers
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