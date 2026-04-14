Abracad’art ! Voilà l’Escamoteur, Musée municipal Ducastel-Vera – Espace Paul-et-André-Vera, Saint-Germain-en-Laye

Abracad’art ! Voilà l’Escamoteur Samedi 23 mai, 17h00 Musée municipal Ducastel-Vera – Espace Paul-et-André-Vera Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Chef-d’œuvre de la collection du musée municipal Ducastel-Vera de Saint-Germain-en-Laye, L’Escamoteur a longtemps été attribué à Jérôme Bosch. Pur chef-d’œuvre de la peinture, cette image intemporelle ne cesse d’interroger notre rapport au monde, au mensonge, à la mystification, notre crédulité aussi.

Les élèves de CP de l’école des Écuyers s’interrogent à leur tour sur la magie grâce à un contact privilégié avec l’œuvre, qui d’habitude, quitte peu sa réserve. Ils imaginent une nouvelle figure pour ce joueur de tour et exposent fièrement leurs créations aux côtés de l’œuvre originale entre le 20 et le 23 mai.

Musée municipal Ducastel-Vera – Espace Paul-et-André-Vera 2 rue Henri-IV 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France 0130872075 https://culture.saintgermainenlaye.fr/1560/musee-municipal-ducastel-vera Le musée a été créé en 1872 à partir de la très riche collection d’œuvres d’art léguée par Louis-Alexandre Ducastel. Il n’a depuis cessé de s’enrichir grâce aux donations des amateurs d’art et des artistes saint-germanois, parmi lesquels le sculpteur Honoré Icard, les peintres François Bonvin, Édouard Detaille, Maurice Denis, et surtout Paul Vera et son frère André, urbaniste et théoricien des jardins, qui, en 1968, ont donné à la Ville de nombreuses œuvres et la totalité du fonds de leur atelier.

Le Musée bénéficie depuis 2002 du label « Musée de France ». Le Service des collections municipales assure la préservation, la restauration, l’étude et la présentation au public de près de 9 000 œuvres allant de l’antiquité égyptienne au début du XXe siècle, dont un vaste ensemble graphique (dessins et estampes) et l’une des apothicaireries les mieux conservées en France.

Depuis 2021, le musée porte le nom de Ducastel-Vera. RER A, bus, Tram 13

La classe, l’œuvre !

©Musée municipal Ducastel-Vera. Cl. M. Bury