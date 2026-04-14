Exposition scolaire « Revoir le Château-Neuf… avec les yeux d’enfants et de jeunes », Espace Paul-et-André-Vera – Musée Ducastel-Vera, Saint-Germain-en-Laye

Exposition scolaire « Revoir le Château-Neuf… avec les yeux d’enfants et de jeunes » Samedi 23 mai, 14h00 Espace Paul-et-André-Vera – Musée Ducastel-Vera Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Après avoir remonté le cours de l’histoire et observé minutieusement les représentations et plans du Château-Neuf, les élèves se réapproprient la demeure royale. Du CP au lycée, ils laissent leur sensibilité s’exprimer pour imaginer grottes à automates, plans, vues… pour notre plus grand plaisir !

Par les élèves des écoles Passy, Ampère, Bonnenfant, Giraud-Teulon, les Sources, des classes CHAAP (classes à horaires aménagés arts plastiques) du collège Claude-Debussy, ainsi que par les jeunes des collègues et lycées de Saint-Germain-en-Laye et des environs.

Commissariat : Thomas Péan (professeur d’arts plastiques, collège Claude-Debussy), Mélanie Juvany (médiatrice du musée et chargée des publics).

Espace Paul-et-André-Vera – Musée Ducastel-Vera 2 Rue Henri IV, 78100 Saint-Germain-en-Laye, France Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France 33130872075 https://www.saintgermainenlaye.fr/736/musee-municipal.htm Le musée a été créé en 1872 à partir de la très riche collection d’œuvres d’art léguée par Louis-Alexandre Ducastel. Il n’a depuis cessé de s’enrichir grâce aux donations des amateurs d’art et des artistes saint-germanois, parmi lesquels le sculpteur Honoré Icard, les peintres François Bonvin, Édouard Detaille, Maurice Denis, et surtout Paul Vera et son frère André, urbaniste et théoricien des jardins, qui, en 1968, ont donné à la Ville de nombreuses œuvres et la totalité du fonds de leur atelier.

Le Musée bénéficie depuis 2002 du label « Musée de France ». Le Service des collections municipales assure la préservation, la restauration, l’étude et la présentation au public de près de 9 000 œuvres allant de l’antiquité égyptienne au début du XXe siècle, dont un vaste ensemble graphique (dessins et estampes) et l’une des apothicaireries les mieux conservées en France.

Depuis 2021, le musée porte le nom de Ducastel-Vera.

Visite libre de l’exposition scolaire « Revoir le Château-Neuf… avec les yeux d’enfants et de jeunes »

©Ville de Saint-Germain-en-Laye