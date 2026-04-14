Charlie Parr + Augusta, La CLEF, Saint-Germain-en-Laye

Charlie Parr + Augusta Samedi 16 mai, 20h30 La CLEF Yvelines

14 à 18€ (préventes) / 10€ (carte concerts)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T20:30:00+02:00 – 2026-05-16T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-16T20:30:00+02:00 – 2026-05-16T23:30:00+02:00

Charlie Parr est un outsider incorruptible qui écrit des histoires romanesques, éclairant d’une lumière kaléidoscopique des personnages défiants et invisibles qui vivent dans les ombres autour de nous. Ce guitariste, auteur-compositeur et interprète, né dans le Minnesota (où il vit toujours), a publié 19 albums en 2 décennies et donne jusqu’à 275 concerts par an, parcourant le monde en se produisant dans des lieux légendaires comme le Newport Folk Festival, le Kennedy Center, le Troubadour ou encore la Bowery Ballroom. C’est un troubadour folk au sens propre du terme : il prend la route entre les concerts, écrit et réécrit des chansons au fur et à mesure qu’il joue, s’inspire étroitement des images et des sons qui l’entourent. Marqué par son éducation ouvrière et la musique de grands anciens (tels que Lead Belly, Charley Patton et Woody Guthrie), cet artiste singulier et attachant se considère humblement comme le continuateur d’une tradition folk à la fois authentique, habitée et pleinement actuelle.

www.facebook.com/Charlie.Parr.Music

https://youtu.be/z3cxoqD5J2E

Armée d’une simple guitare acoustique et de sa voix Augusta est une artiste folk franco-anglaise, qui écrit des chansons aux guitares délicates et aux mélodies réfléchies. Sa musique coule avec aisance, oscillant entre introspection et intensité émotionnelle. Augusta a façonné un univers fait de guitares intimes, de vérités murmurées et de refrains qui résonnent longtemps après que la salle se soit vidée. Son univers sonore se situe entre le folk, l’indie folk et la tradition singer-songwriter — à la croisée de Laura Marling, Adrianne Lenker, Billie Marten, Alice Phoebe Lou ou encore Anna Leone. Sa musique ne presse pas la résolution : elle s’attarde, laissant à l’auditeur le temps de ressentir et de cheminer.

www.facebook.com/augusta.music1

https://youtu.be/HISq5TS_KOM

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « production@laclef.asso.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/Charlie.Parr.Music »}, {« data »: {« author »: « KEXP », « cache_age »: 86400, « description »: « http://KEXP.ORG presents Charlie Parr performing « Cheap Wine » live in the KEXP studio. Recorded December 16, 2019.nnHost: Greg VandynAudio Engineer: Kevin SuggsnCameras: Jim Beckmann, Scott Holpainen & Justin WilmorenEditor: Justin Wilmorennhttp://kexp.orgnhttp://www.charlieparr.com », « type »: « video », « title »: « Charlie Parr – Cheap Wine (Live on KEXP) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/z3cxoqD5J2E/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=z3cxoqD5J2E », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC3I2GFN_F8WudD_2jUZbojA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Avec Charlie Parr, il suffit d’une guitare folk pour nous transporter dans la pureté de la country sans oublier l’essence du blues ! En ouverture, le folk doux et minimaliste d’Augusta. La CLEF La CLEF 78

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