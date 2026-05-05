SOUL(S) POWER – Hamdi Dridi, Les SUBS, Lyon

SOUL(S) POWER – Hamdi Dridi Dimanche 21 juin, 19h00 Les SUBS Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T20:00:00+02:00

Hamdi Dridi mêle danses urbaines et contemporaine dans une performance vibrante et joyeuse. DJ, danseur et manipulateur sonore, il transforme les vinyles et leurs sons en matière chorégraphique. Une célébration musicale et dansée de l’être ensemble.

Les SUBS 8 bis quai Saint Vincent, 69001 Lyon Lyon 69001 Pentes de la Croix-Rousse Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 39 10 02 https://www.les-subs.com [{« type »: « link », « value »: « https://lessubs.notre-billetterie.com/billets?spec=64 »}] Dans un site patrimonial remarquable en bord de Saône à Lyon, les SUBS constituent à la fois un espace de travail pour les artistes et un lieu de vie et de création artistique ouvert à toutes et tous. Résidences artistiques, coopérations culturelles, actions de médiation originales et projets inclusifs : les SUBS soutiennent la création d’aujourd’hui en faisant dialoguer ambitions esthétiques, pratiques amateurs, esprit créatif, éco-sensibilité, mixité sociale et générationnelle. Théâtre, danse, musique, cirque, arts visuels et numériques : toute la diversité de la scène contemporaine s’y épanouit en favorisant la consécration de figures internationales et la révélation de jeunes talents régionaux.

Saison Méditerranée 2026

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