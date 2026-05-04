Fête de la Musique à Lyon Lyon
Fête de la Musique à Lyon Lyon dimanche 21 juin 2026.
Lyon
Fête de la Musique à Lyon
Lieux divers Lyon Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Depuis 1982, la Fête de la musique fête l’arrivée de l’été tambour battant !
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Lieux divers Lyon 69123 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 10 30 30
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English : Music Festival in Lyon
Celebrate the arrival of summer with music in Lyon!
L’événement Fête de la Musique à Lyon Lyon a été mis à jour le 2026-05-04 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme
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