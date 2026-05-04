Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la Musique à Lyon Lyon

Fête de la Musique à Lyon Lyon dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Lieux divers

Ville : 69123 Lyon

Département : Rhône

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Lyon

Fête de la Musique à Lyon

Lieux divers Lyon Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Depuis 1982, la Fête de la musique fête l’arrivée de l’été tambour battant !
  .

Lieux divers Lyon 69123 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 10 30 30 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Music Festival in Lyon

Celebrate the arrival of summer with music in Lyon!

L’événement Fête de la Musique à Lyon Lyon a été mis à jour le 2026-05-04 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme

À voir aussi à Lyon (Rhône)