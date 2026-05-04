Lyon

Fête de la Musique à Lyon

Lieux divers Lyon Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Depuis 1982, la Fête de la musique fête l’arrivée de l’été tambour battant !

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Lieux divers Lyon 69123 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 10 30 30

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English : Music Festival in Lyon

Celebrate the arrival of summer with music in Lyon!

L’événement Fête de la Musique à Lyon Lyon a été mis à jour le 2026-05-04 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme