Rhône In white, Grand Hôtel-Dieu Lyon, Lyon

Informations pratiques

Rhône In white Lundi 7 septembre, 18h00 Grand Hôtel-Dieu Lyon Métropole de Lyon

Entrée libre +

18h30 à 19h15 / 19h45 à 20h30 : Atelier d’assemblage – Cépages blancs de la Vallée du Rhône: 10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-07T18:00:00+02:00 – 2026-09-07T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-07T18:00:00+02:00 – 2026-09-07T23:59:00+02:00

Rhône in White

Après le succès de sa première édition, Rhône in White revient au Grand Hôtel-Dieu pour une soirée open air festive et conviviale au cœur de Lyon.

Dès 18h, la cour Saint-Henri se transforme en véritable lieu de vie estival : bars à vins blancs et à cocktails pour explorer autrement les vins de la vallée du Rhône, DJ set et comptoirs food pour accompagner la soirée jusqu’à minuit.

Un rendez-vous accessible à tous, pensé comme une parenthèse chaleureuse de fin d’été, à partager entre amis ou collègues dans un cadre emblématique lyonnais.

Entrée libre – de18h à minuit.

Grand Hôtel-Dieu Lyon 3 cour saint henri Lyon 69002 Bellecour Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/rhone-in-white-7-septembre-2026-atelier-degustation?_gl=1*1h7ike4*_gcl_au*Nzg1OTk4MC4xNzc3ODg2MTA2Ljg1ODc2OTkzMS4xNzgzMzMyMDUxLjE3ODMzMzI4MTU.*_ga*MTc2NjU1MzU4NC4xNzc3ODg2MTA2*_ga_39H9VBFX7G*czE3ODMzNDA3MzIkbzc0JGcxJHQxNzgzMzQwNzQ0JGo0OCRsMCRoOTAxNzU3NzE0 »}]

Rhône in White : une soirée open air au Grand Hôtel-Dieu avec vins blancs, cocktails, DJ set et food. Entrée libre de 18h à minuit.