Je crée mon premier assistant IA spécialisé (Niv 1), Lyon – DR AUVERGNE-RHONE-ALPES, Lyon

Informations pratiques

Je crée mon premier assistant IA spécialisé (Niv 1) Mardi 25 août, 09h00 Lyon – DR AUVERGNE-RHONE-ALPES Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-25T09:00:00+02:00 – 2026-08-25T10:00:00+02:00

Fin : 2026-08-25T09:00:00+02:00 – 2026-08-25T10:00:00+02:00

Passez du simple prompt isolé à un véritable assistant virtuel personnalisé capable de vous épauler au quotidien. Dans cet atelier, vous apprendrez à identifier vos tâches les plus chronophages pour les confier à des Gems, vos nouveaux renforts de compétences en stratégie, administration ou création. objectif d’apprentissage: – Passer du simple prompt à l’assistant virtuel – Définir un cadre pour vos futures assistants – Créer votre 1er assistant avec Gems de Gemini Intervenant: Coach Google

Lyon – DR AUVERGNE-RHONE-ALPES 69007 Lyon Lyon 69007 Gerland Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/659924 »}]

Passez du simple prompt isolé à un véritable assistant virtuel personnalisé capable de vous épauler au quotidien.