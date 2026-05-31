J’apprends à mieux me connaître pour affiner mon projet professionnel (Niv 1), Lyon – DR AUVERGNE-RHONE-ALPES, Lyon
J’apprends à mieux me connaître pour affiner mon projet professionnel (Niv 1), Lyon – DR AUVERGNE-RHONE-ALPES, Lyon vendredi 28 août 2026.
J’apprends à mieux me connaître pour affiner mon projet professionnel (Niv 1) Vendredi 28 août, 09h00 Lyon – DR AUVERGNE-RHONE-ALPES Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T09:00:00+02:00 – 2026-08-28T11:00:00+02:00
Fin : 2026-08-28T09:00:00+02:00 – 2026-08-28T11:00:00+02:00
De 9h à 10h : J’apprends à mieux me connaître pour affiner mon projet professionnel (Niv 1) Apprenez à mieux vous connaître professionnellement pour aligner vos aspirations avec le marché du travail et maximiser le succès de votre recherche d’emploi. Objectif d’apprentissage: – Connaître vos forces, vos compétences et motivations personnelles – Définir vos aspirations professionnelles et aligner vos choix de carrière – Utiliser des outils et techniques pour clarifier vos besoins et simplifier vo
Lyon – DR AUVERGNE-RHONE-ALPES 69007 Lyon Lyon 69007 Gerland Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/663188 »}]
De 9h à 10h : J’apprends à mieux me connaître pour affiner mon projet professionnel (Niv 1) Apprenez à mieux vous connaître professionnellement pour aligner vos aspirations avec le marché du travail e Les outils du numérique Coaching
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