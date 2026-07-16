Robert Doisneau. Instants Donnés., La Sucrière Lyon, Lyon

Informations pratiques

Robert Doisneau. Instants Donnés. 4 septembre 2026 – 7 mars 2027 La Sucrière Lyon Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-04T10:00:00+02:00 – 2026-09-04T18:00:00+02:00

Fin : 2027-03-07T10:00:00+01:00 – 2027-03-07T18:00:00+01:00

En septembre prochain, La Sucrière accueillera une nouvelle exposition présentée par Tempora :

« Robert Doisneau : Instants Donnés », la plus grande rétrospective consacrée au photographe depuis près de vingt ans.

Conçue avec l’Atelier Robert Doisneau, fondé par ses filles Annette Doisneau et Francine Deroudille, l’exposition propose un regard approfondi et renouvelé sur l’œuvre du photographe.

Loin de l’image réductrice du photographe nostalgique du Paris d’autrefois, cette rétrospective met en lumière un artiste profondément ancré dans son époque, observateur du monde social et des relations humaines.

Une plongée dans l’univers de Doisneau

Le parcours, constitué d’une douzaine de thèmes, rassemble plus de 350 photographies réalisées entre 1934 et 1992. On y retrouve les images iconiques : enfants, portraits d’artistes et d’écrivains, ambiances de bistrots et de rue. On y découvre aussi des sujets beaucoup moins connus comme la photographie sociale allant des mineurs de fond en 1945 aux banlieues des années 80 ainsi que son travail d’illustrateur pour la presse et la publicité. En outre, l’exposition présente les photographies de Lyon réalisées en 1950 pour le magazine Vogue, offrant le regard singulier de Robert Doisneau sur la ville mis en lumière par une scénographie inédite.

Cette rétrospective offre une expérience de visite variée qui combine photographies, collages originaux, objets personnels et documents d’archives ainsi que des dispositifs interactifs et audiovisuels. Le parcours est ponctué d’espaces évoquant le travail du photographe : l’atelier et l’agence ainsi qu’un labo photo expliquant les étapes du tirage argentique.

Une trentaine de photographies sont commentées par Robert Doisneau, dans un audioguide créé avec les bandes audiovisuelles originales des années 60 à 90. Le visiteur est ainsi invité à plonger dans le processus créatif de Doisneau permettant d’appréhender l’œuvre et de comprendre le chef d’œuvre.

Une exposition unique pleine de surprises et d’instants donnés à partager.

La Sucrière Lyon 49 Quai Rambaud, 69002 Lyon, France Lyon 69002 Confluence Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

En septembre prochain, La Sucrière accueillera une nouvelle exposition présentée par Tempora :

© Atelier Robert Doisneau