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Rhône In white Grand Hôtel-Dieu Lyon Lyon

lundi 7 septembre 2026 · Grand Hôtel-Dieu Lyon · Lyon

Rhône In white Grand Hôtel-Dieu Lyon Lyon

Informations pratiques

Début
lundi 7 septembre 2026
Fin
lundi 7 septembre 2026
Lieu
Grand Hôtel-Dieu Lyon
Adresse
3 cour saint henri
Ville
Lyon

Rhône In white Grand Hôtel-Dieu Lyon Lyon Lundi 7 septembre, 18h00

Rhône in White : une soirée open air au Grand Hôtel-Dieu avec vins blancs, cocktails, DJ set et food. Entrée libre de 18h à minuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-07T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-07T23:59:00.000+02:00

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Grand Hôtel-Dieu Lyon 3 cour saint henri Lyon


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