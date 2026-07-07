Informations pratiques

Rhône In white Grand Hôtel-Dieu Lyon Lyon Lundi 7 septembre, 18h00

Rhône in White : une soirée open air au Grand Hôtel-Dieu avec vins blancs, cocktails, DJ set et food. Entrée libre de 18h à minuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-07T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-07T23:59:00.000+02:00

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Grand Hôtel-Dieu Lyon 3 cour saint henri Lyon



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