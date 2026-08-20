Soundtrack to a Coup d’Etat, Cinéma le Rio, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Soundtrack to a Coup d’Etat Dimanche 15 novembre, 18h00 Cinéma le Rio Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-15T18:00:00+01:00 – 2026-11-15T20:30:00+01:00

Fin : 2026-11-15T18:00:00+01:00 – 2026-11-15T20:30:00+01:00

Cinéma le Rio 178, rue Sous-les-Vignes, Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 La Croix-de-Neyrat Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes https://www.cinemalerio.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0502#showmovie?id=25BFW »}]

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