Soundtrack to a Coup d’Etat, Médiathèque Grand M, Toulouse
jeudi 12 novembre 2026 · Médiathèque Grand M · Toulouse
Informations pratiques
Soundtrack to a Coup d’Etat Jeudi 12 novembre, 14h30 Médiathèque Grand M Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-12T14:30:00+01:00 – 2026-11-12T17:00:00+01:00
Fin : 2026-11-12T14:30:00+01:00 – 2026-11-12T17:00:00+01:00
Jeudi 12 novembre 14h30
Réalisé par Johan Grimonprez – Belgique, France, Pays-Bas – 2024 – 150 min
Avec l’indépendance du Congo en toile de fond, le film associe vague d’indépendance africaine, mouvement des droits civiques aux États-Unis et guerre froide, avec l’arme la moins conventionnelle des États-Unis : le jazz.
Séance suivie d’un échange avec Luc Forest, enseignant, historien et membre de l’association ART Weapon et Nicolas Potin, intervenant cinéma.
Médiathèque Grand M
Sur inscription au 05 81 91 79 40
Médiathèque Grand M 37 Avenue de Reynerie, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie 0581917940 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/grand-m [{« type »: « phone », « value »: « 05 81 91 79 40 »}] Ouverte le 27 mars 2012 sur 1400 m2 dans le quartier du Mirail-Reynerie-Bellefontaine. Métro : ligne A – stations Reynerie ou Bellefontaine
Mois du film documentaire – EXplorations
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