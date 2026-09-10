Soundtrack to a Coup d’Etat, Médiathèque Grand M, Toulouse

Informations pratiques

Soundtrack to a Coup d’Etat Jeudi 12 novembre, 14h30 Médiathèque Grand M Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-12T14:30:00+01:00 – 2026-11-12T17:00:00+01:00

Fin : 2026-11-12T14:30:00+01:00 – 2026-11-12T17:00:00+01:00

Jeudi 12 novembre 14h30

Réalisé par Johan Grimonprez – Belgique, France, Pays-Bas – 2024 – 150 min

Avec l’indépendance du Congo en toile de fond, le film associe vague d’indépendance africaine, mouvement des droits civiques aux États-Unis et guerre froide, avec l’arme la moins conventionnelle des États-Unis : le jazz.

Séance suivie d’un échange avec Luc Forest, enseignant, historien et membre de l’association ART Weapon et Nicolas Potin, intervenant cinéma.

Médiathèque Grand M

Sur inscription au 05 81 91 79 40

Médiathèque Grand M 37 Avenue de Reynerie, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie 0581917940 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/grand-m [{« type »: « phone », « value »: « 05 81 91 79 40 »}] Ouverte le 27 mars 2012 sur 1400 m2 dans le quartier du Mirail-Reynerie-Bellefontaine. Métro : ligne A – stations Reynerie ou Bellefontaine

Mois du film documentaire – EXplorations