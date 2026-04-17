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Soupe à histoire les rencontres de la petite enfance Rue de la Roche Blanche Saint-Molf

Soupe à histoire les rencontres de la petite enfance Rue de la Roche Blanche Saint-Molf vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Rue de la Roche Blanche

Adresse : La Récré multicolore

Ville : 44350 Saint-Molf

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Saint-Molf

Soupe à histoire les rencontres de la petite enfance

Rue de la Roche Blanche La Récré multicolore Saint-Molf Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:30:00
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

10e édition des Rencontres de la petite enfance proposées par les communes de La Turballe, Mesquer, Piriac-sur-Mer et Saint-Molf.
Venez partager des lectures, des histoires racontées par une douce ambiance autour d’un bol de soupe.   .

Rue de la Roche Blanche La Récré multicolore Saint-Molf 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire   creche@saintmolf.fr

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L’événement Soupe à histoire les rencontres de la petite enfance Saint-Molf a été mis à jour le 2026-04-10 par ADT44

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