Soupe à histoire les rencontres de la petite enfance Rue de la Roche Blanche Saint-Molf

Saint-Molf

Soupe à histoire les rencontres de la petite enfance

Rue de la Roche Blanche La Récré multicolore Saint-Molf Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

10e édition des Rencontres de la petite enfance proposées par les communes de La Turballe, Mesquer, Piriac-sur-Mer et Saint-Molf.

Venez partager des lectures, des histoires racontées par une douce ambiance autour d’un bol de soupe. .

Rue de la Roche Blanche La Récré multicolore Saint-Molf 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire creche@saintmolf.fr

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L’événement Soupe à histoire les rencontres de la petite enfance Saint-Molf a été mis à jour le 2026-04-10 par ADT44