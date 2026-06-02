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Soupe aux choux au village des Badioux Laussonne

Soupe aux choux au village des Badioux Laussonne samedi 25 juillet 2026.

Adresse : Les Badioux

Ville : 43150 Laussonne

Département : Haute-Loire

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Tarif :

Laussonne

Soupe aux choux au village des Badioux

Les Badioux Laussonne Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Soupe aux choux au village des Badioux Samedi 25 Juillet 2026
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Les Badioux Laussonne 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 11 74  contact@mairie-laussonne.fr

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English :

Cabbage soup in the village of Badioux Saturday, July 25, 2026

L’événement Soupe aux choux au village des Badioux Laussonne a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal

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