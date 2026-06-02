Soupe aux choux au village des Badioux Laussonne
Soupe aux choux au village des Badioux Laussonne samedi 25 juillet 2026.
Laussonne
Soupe aux choux au village des Badioux
Les Badioux Laussonne Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Soupe aux choux au village des Badioux Samedi 25 Juillet 2026
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Les Badioux Laussonne 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 11 74 contact@mairie-laussonne.fr
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English :
Cabbage soup in the village of Badioux Saturday, July 25, 2026
L’événement Soupe aux choux au village des Badioux Laussonne a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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