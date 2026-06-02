Laussonne

Soupe aux choux au village des Badioux

Les Badioux Laussonne Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Soupe aux choux au village des Badioux Samedi 25 Juillet 2026

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Les Badioux Laussonne 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 11 74 contact@mairie-laussonne.fr

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English :

Cabbage soup in the village of Badioux Saturday, July 25, 2026

L’événement Soupe aux choux au village des Badioux Laussonne a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal