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AGENDA · Bas-en-Basset

Soupe aux choux de la Sapariote salle municipale Bas-en-Basset

samedi 29 août 2026 · salle municipale · Bas-en-Basset

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
salle municipale
Adresse
boulevard de la sablière
Ville
43210 Bas-en-Basset
Département
Haute-Loire
Tarif

Bas-en-Basset

Soupe aux choux de la Sapariote

salle municipale boulevard de la sablière Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

L’association La Sapariote vous invite à sa traditionnelle soupe aux choux

Formules Sur place ou à emporter
Venez partager un moment convivial
  .

salle municipale boulevard de la sablière Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44 

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English :

The La Sapariote Association invites you to its traditional cabbage soup

Options: Eat in or takeout
Come and enjoy a friendly get-together

L’événement Soupe aux choux de la Sapariote Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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