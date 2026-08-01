Soupe aux choux de la Sapariote salle municipale Bas-en-Basset
samedi 29 août 2026 · salle municipale · Bas-en-Basset
Informations pratiques
Bas-en-Basset
Soupe aux choux de la Sapariote
salle municipale boulevard de la sablière Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
L’association La Sapariote vous invite à sa traditionnelle soupe aux choux
Formules Sur place ou à emporter
Venez partager un moment convivial
.
salle municipale boulevard de la sablière Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44
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English :
The La Sapariote Association invites you to its traditional cabbage soup
Options: Eat in or takeout
Come and enjoy a friendly get-together
L’événement Soupe aux choux de la Sapariote Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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