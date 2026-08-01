Soupe aux choux de la Sapariote salle municipale Bas-en-Basset

Informations pratiques

Bas-en-Basset

Soupe aux choux de la Sapariote

salle municipale boulevard de la sablière Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 19:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

L’association La Sapariote vous invite à sa traditionnelle soupe aux choux



Formules Sur place ou à emporter

Venez partager un moment convivial

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salle municipale boulevard de la sablière Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

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English :

The La Sapariote Association invites you to its traditional cabbage soup

Options: Eat in or takeout

Come and enjoy a friendly get-together

L’événement Soupe aux choux de la Sapariote Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron