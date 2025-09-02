Sous la neige Cie Les Bestioles Bischwiller

Sous la neige Cie Les Bestioles Bischwiller mercredi 18 mars 2026.

Sous la neige Cie Les Bestioles

1 rue du stade Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-18 15:00:00

fin : 2026-03-18 15:35:00

Date(s) :

2026-03-18

Les premiers émerveillements. Les premières émotions. Quand le regard se pose pour la première fois sur le monde qui l’entoure. Quand la main effleure. Quand tant de sons nous émeuvent. Un temps suspendu ouvert à la poésie…

Les premiers émerveillements. Les premières émotions. Quand le regard se pose pour la première fois sur le monde qui l’entoure. Quand la main effleure. Quand tant de sons nous émeuvent. Un temps suspendu ouvert à la poésie…

Dans ce spectacle pour toute la famille, une multitude de papiers de soie dessinent un paysage blanc, qui respire aux sons du vent, crisse telle la neige, et s’éclaire, et ondule. Les spectateurs, assis tout autour, guidés par la musique et la lumière, sont invités à un voyage sensoriel et poétique. Sous leurs yeux, à portée de main, deux comédiens éveillent en douceur ce qui sommeillait, et, sans paroles, ouvrent les portes des imaginaires.

Alors le papier se défroisse, et c’est un poisson qui déploie ses ailes, une mer qui se déchaîne, des lunes qui dansent, un dragon peut-être… Et le papier, peu à peu, s’envole jusque dans le public, comme pour l’inviter lui aussi à jouer.

Mise en scène Martine Waniowski.

Avec Elsa Soibinet et Fabien Di Liberatore.

Théâtre d’objets & poésie visuelle Dès 6 mois A voir en famille.

Placement libre.

Dans le cadre de la, programmation familiale « La Tête dans les étoiles », en partenariat avec la Communauté d’Agglomération de Haguenau.

https://mac-bischwiller.fr/agenda/sous-la-neige/ .

1 rue du stade Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

English :

The first wonders. The first emotions. The first time you look at the world around you. When the hand touches. When so many sounds move us. A suspended time open to poetry?

German :

Die ersten Verwunderungen. Die ersten Emotionen. Wenn der Blick zum ersten Mal auf der Welt um uns herum ruht. Wenn die Hand berührt. Wenn uns so viele Klänge berühren. Eine Zeit, die für die Poesie offen ist?

Italiano :

Le prime meraviglie. Le prime emozioni. Quando si guarda per la prima volta il mondo intorno a sé. Quando la mano tocca. Quando tanti suoni ci emozionano. Un tempo sospeso aperto alla poesia?

Espanol :

Las primeras maravillas. Las primeras emociones. La primera mirada al mundo que te rodea. Cuando la mano toca. Cuando tantos sonidos nos conmueven. ¿Un tiempo suspendido y abierto a la poesía?

L’événement Sous la neige Cie Les Bestioles Bischwiller a été mis à jour le 2025-09-02 par Maison de la Culture de Bischwiller