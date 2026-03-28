Sous la neige Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 5e Arrondissement

Sous la neige

Samedi 28 novembre 2026 à partir de 10h. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 10:00:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Le Divadlo se veut être l’un des pionniers sur Marseille en matière de spectacles très jeune public.Enfants

Au petit matin, la conteuse ouvre portes et fenêtres sur plusieures histoires courtes qui s’emboîtent autour de l’idée de chemins perdus et chemins retrouvés. Elle emmène petits et grands en promenade à travers un petit coin tout plat battu par les vents, la neige et la nuit. Les volets claquent, l’eau fait des flaques… Enfilons bonnet, manteau, pantoufles et mitaines… pour se protéger avant de mettre le nez dehors !





À petits pas cachés, à tâtons dans le brouillard ou à l’aveugle dans la nuit noire, il s’agit de ne pas se perdre de vue.







Un long chemin se dessine à la rencontre d’un oiseau, une petite souris, un chat gris, la toute petite bête qui monte qui monte qui monte qui monte… et Boucle d’Or qui attend tout au bout de la route. La conteuse revisite ce conte populaire connu et reconnu pour laisser à l’enfant le plaisir de (re)trouver les Trois Ours.





Bientôt il sera l’heure de rentrer à la maison et Boucle d’Or dormira dans son lit ! .

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Divadlo aims to be one of Marseille’s pioneers in the field of performances for very young audiences.

L’événement Sous la neige Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille