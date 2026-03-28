Sous la neige Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement
samedi 28 novembre 2026 · Divadlo Théâtre · Marseille 5e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 5e Arrondissement
Sous la neige
Samedi 28 novembre 2026 à partir de 10h. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 10:00:00
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
Le Divadlo se veut être l’un des pionniers sur Marseille en matière de spectacles très jeune public.Enfants
Au petit matin, la conteuse ouvre portes et fenêtres sur plusieures histoires courtes qui s’emboîtent autour de l’idée de chemins perdus et chemins retrouvés. Elle emmène petits et grands en promenade à travers un petit coin tout plat battu par les vents, la neige et la nuit. Les volets claquent, l’eau fait des flaques… Enfilons bonnet, manteau, pantoufles et mitaines… pour se protéger avant de mettre le nez dehors !
À petits pas cachés, à tâtons dans le brouillard ou à l’aveugle dans la nuit noire, il s’agit de ne pas se perdre de vue.
Un long chemin se dessine à la rencontre d’un oiseau, une petite souris, un chat gris, la toute petite bête qui monte qui monte qui monte qui monte… et Boucle d’Or qui attend tout au bout de la route. La conteuse revisite ce conte populaire connu et reconnu pour laisser à l’enfant le plaisir de (re)trouver les Trois Ours.
Bientôt il sera l’heure de rentrer à la maison et Boucle d’Or dormira dans son lit ! .
Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Divadlo aims to be one of Marseille’s pioneers in the field of performances for very young audiences.
L’événement Sous la neige Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
À voir aussi à Marseille 5e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Ciné plein air Hit the Road Place Jean Jaurès Marseille 5e Arrondissement 14 août 2026
- Côté Cour Cour intérieure de la Mairie des 4e et 5e arrondissements Marseille 5e Arrondissement 18 août 2026
- Kouss Kouss en partage La Plaine Marseille 5e Arrondissement 21 août 2026
- The Jazz Room un voyage au cœur de La Nouvelle-Orléans Cabaret l’Etoile Bleue Marseille 5e Arrondissement 29 août 2026
- Zack mon ami le petit robot Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement 10 septembre 2026